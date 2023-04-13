مدير صحة البداري بأسيوط تتفقد وحدات الرعاية الأولية بالهمامية

قامت دكتوره وفاء منصور مدير الإدارة الصحية بالبداري بمحافظة أسيوط، بعمل جولة تفقدية لسير العمل بالوحدات الصحيه للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الامصال.



رافقها خلال الجولة محمود الحميلي مراقب أول صحه البيئه بالإدارة والمنسق الإعلامي بالإدارة وياسر محروس مراقب أول الإدارة والمشرف العام علي تطعيمات كورونا.



يأتي ذلك بناء علي توجيهات الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة تكثيف الحملات علي المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين علي اكمل وجه.



حيث بدأت الجولة التفقدية بتفقد سير العمل بوحدة نجع الجزيره الصحية، وقد تم الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل، وكذلك للاطمئنان علي توافر المستلزمات الطبية والأدوية وتفقد مراكز اللقاح وأعمال التطعيمات الروتينية التي تتم بالوحدات، هذا بالإضافة إلى الاطمئنان على ميكنة التطعيمات الروتينية.



وقد امتدت الجولة التفقدية لتشمل وحده نجوع المعادي ، والأطقم المعاونة حيث تم تفقد سير العمل بالوحده والوقوف على آخر التطورات، كما تم تفقد جميع الأقسام ومتابعة العمل بها والمرور علي الاستقبال مركز اللقاح الخاص بتطعيمات فيروس كورونا.



اختتمت الجولة بالمرور على وحدة الرعاية الصحية الاولية بالهمامية حيث انها من ضمن الوحدات التي تعمل خلال ٢٤ ساعه وتم تفقد غرفه الاسنان والصيدلة والاطمئنان علي توافر الادويه والمستلزمات بها ومتابعه المبادرات الرئاسية التي تقدم بوحدات الرعاية الأولية.

وفي ختام الجولة أكدت مدير الإدارة على أهمية الالتزام بالنوبتجيه وتواجدهم وتوافر جميع الامصال وانه تم احاله جميع المقصرين للشئون القانونية حيث تم احاله عدد ٣٥ ممرضه للتحقيقات العاجله بديوان الاداره لتقصيرهم في العمل يذكر ان تم بدء العمل بالوحده الصحيه بالهمامية كوحده رعايه صحيه اوليه بدايه من الحادي عشر من شهر فبراير الماضي وتقديمها للخدمات خلال ٢٤ ساعة.