الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 22.. هدرس يفاجئ جمهور المزاريطة ويحرز هدفًا للفريق المنافس

مسلسل الكبير أوي7
مسلسل الكبير أوي7

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل “الكبير أوي7"، المواجهة بين فريقي “المزاريطة” و"FHC"، حيث تفاجأ الجمهور في أرض الملعب بانضمام “هدرس” للفريق المنافس.

مسلسل الكبير اوي ج7 الحلقه 22

ويتفاقم غضب الجمهور من “هدرس” بعد إحرازه الهدف الأول للفريق المنافس الذي يلعب له.

ويحل الفنان أحمد فتحي ضيف شرف الحلقة الجديدة اليوم الـ 22 بشخصية بعزق، ويقف حارس مرمي فريق المزاريطة FC الرسمي حاليًا بعدما غير اسمه مالكة حزلقوم شقيق الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي.

أبطال مسلسل “الكبير أوي7”

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. جوني يزرع هدرس في الفريق المنافس للمزاريطة

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. جوني يزرع هدرس في الفريق المنافس للمزاريطة

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