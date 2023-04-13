الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«سفراء دولة التلاوة».. تلاوة عطرة بصوت القارئ أيمن حجازي من أستراليا

سفراء دولة التلاوة
سفراء دولة التلاوة

عرضت قناة "الناس"، ضمن برنامجها "سفراء دولة التلاوة"، مقطع فيديو لتلاوة عطرة بصوت القارئ أيمن حجازي، من  باراماتا- أستراليا.

وتحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القرّاء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وتذيع قناة "الناس"، خلال شهر رمضان مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية، منها برنامج "حديث الفتوى" ويقدمه فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، وبرنامج "الإمام الطيب" ويقدمه فضيلة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبرنامج "البيت"، ويقدمه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبرنامج "حواء"، ويقدمه الشيخ هاني تمام.

برامج قناة الناس صلاة التراويح

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