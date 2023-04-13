الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يوم الأحد 16 أبريل إجازة رسمية؟

عيد القيامة المجيد
عيد القيامة المجيد

ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، ومواقع السوشيال ميديا المختلفة سواء فيسبوك أو توتير، وتحدث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقية الحصول على يوم الأحد المقبل كإجازة رسمية أم لا.

ويجيب "الدستور" عن سؤال هل يوم الأحد 16 أبريل إجازة رسمية؟، في سياق السطور التالية.

إجازة عيد القيامة المجيد 2023

يتفق يوم الأحد المقبل الموافق 16 أبريل 2023 بموعد عيد القيامة المجيد لذا يعتبر البعض خاصًة المسيحيين أن يوم الأحد المقبل هو إجازة رسمية، يمكن الحصول عليها إلا إنه حتى الآن لم يصدر بيان رسمي بهذا من أية جهة حكومية.

لم تصدر الجهات الحكومية حتى الآن أي بيان صادر عنهم يؤكد بأن يوم الأحد المقبل الموافق يوم عيد القيامة المجيد أنه سيكون إجازة رسمية للعاملين في القطاع العام أو الخاص.

وأعلن البنك المركزي في بيان رسمي صدر عنهم بقرار أن يوم الأحد المقبل إجازة رسمية مع يوم الاثنين، لتصبح إجازات البنوك الأسبوع 4 أيام على التوالي تبدأ من يوم الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، ثم يومي "الأحد والإثنين" إجازة رسمية، بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

إجازة رسمية 

ولم يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حتى الآن أن هناك أي إجازة رسمية في أي جهة حكومية أخرى، ولم تعلن الحكومة عن إجازة عيد القيامة 2023 يوم الأحد المقبل، سواء للعاملين في الجهات الحكومية أو الخاصة.

لذا جدير بالذكر أنه بناءً على عدم إصدار أي بيان حكومي أو إصدار أي جهة حكومية منشور بأن يوم الأحد المقبل إجازة للموظفين في القطاعين العام والخاص فهو يوم عمل طبيعي، عدا العاملين في البنوك بناءً على البيان الذي صدر عن البنك المركزي، وحتى الآن لم يصدر قرار بالإجازات، وينتظر الأيام المقبلة يؤكد فيه منح عطلة رسمية مدفوعة الأجر لأي من العاملين في الجهات المذكورة.

إبريل 2023 اجازة عيد القيامة اجازة رسمية البنك المركزي أجازة عيد ابريل

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