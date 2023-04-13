جامعة سوهاج تواصل تنفيذ برنامج الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية بالمحافظة

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ برنامج الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية بالمحافظة، والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومكتب التربية العسكرية بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن استمرار تنظيم زيارات الطلاب للمشروعات والإنجازات الضخمة التى تنفذها الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة اطلاع أبناء الشعب المصري على ماحققته الدولة خلال السنوات الأخيرة من طفرات هائلة ونجاحات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الزيارات الميدانية للمشروعات القومية بالمحافظة، يتم تنفيذها تفعيلاََ للمبادرة الرئاسية (شوف بنفسك)، والتى أطلقتها القوات المسلحة لتوعية شباب الجامعات بالجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى دمجهم ومشاركتهم فى رسم الخطوط العريضة؛ لإحداث النهضة وتقدم الوطن.

ومن جانبه قال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن تلك الزيارات لها دور فعال فى تطوير الوعي الوطني، وتعريفهم بما تقوم به مؤسسات الدولة من أجل النهوض بالمجتمع، ورؤية التطور الكبير الذى تشهده مصر على أرض الواقع فى مختلف مجالات التنمية، موضحًا أنه تم التنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومكتب التربية العسكرية بالجامعة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ الزيارات الطلابية الميدانية لتفقد المشروعات القومية بالمحافظة.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أنه تم الاتفاق على تنظيم ٣ زيارات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ زيارة إلى مشروع إسكان الشونة (٥٠٠ ألف وحدة سكنية)، بمشاركة ٥٥ طالبا وطالبة، واليوم تم تنظيم زيارة للمنطقة الصناعية غرب جرجا بمشاركة ٧٠ طالبا وطالبة، لافتًا إلى أن الزيارة الثالثة ستكون يوم الأربعاء القادم الموافق ١٩ أبريل لتفقد مشروع إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بالشونة.