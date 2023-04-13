افتتاح مركز الدراجات والسيارات السفارى الجبلى بعد ترخيصه بجنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مركزا للدراجات والسيارات السفاري الجبلي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ، بتطوير المركز واستخدام الدراجات والسيارات الجبلي؛ طبقا لأحدث الطرز ومزودة بكافة سبل الأمان والمتانة.

كما هنأ المحافظ، مالك المركز لحصوله على الترخيص ليكون بذلك أول مركز يحصل على هذا الترخيص في مصر، وذلك بعد استيفائه لكافة الاشتراطات والإجراءات الواردة بالقرار الوزاري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلي، مضيفًا أن الافتتاح جاء في إطار تشجيع القطاع الخاص، وخاصة في مجال هذا النشاط الذي يعتبر من الأنشطة المهمة والمحببة لدي معظم زائري شرم الشيخ من جميع جنسيات العالم.



ودعا محافظ جنوب سيناء جميع مالكي مراكز السفاري باتخاذ إجراءات التحديث والتطوير مع التشديد علي المتانة والأمان واتخاذ كافة إجراءات ومواصفات السلامة والأمان؛ حفاظا علي سلامة محبي مزاولة هذا النشاط، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المرور لمراجعة كافة الإجراءات والمركبات المستخدمة في هذا النشاط بجميع المراكز؛ للتأكد من متانتها وتوفر سبل الامان بها؛ لضمان الحفاظ علي سلامة الزائرين ومرتادي هذا النشاط.