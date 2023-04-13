الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرصد الأزهر: تهديد «داعش» باستهداف مدن إسبانية تهدف لزرع الخوف والترقب في أوروبا

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أكد مرصد الأزهر أن التهديد الأخير لتنظيم داعش بشكل مباشر باستهداف عدة مدن إسبانية وهى (إشبيلية وقرطبة ومايوركا) يظهر سعيه الحثيث لتغيير استراتيجيته القتالية بعد الهزائم المتكررة وفقدانه لعدد من قادته خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية "قطف الرؤوس" التي تستهدف قادة التنظيمات الإرهابية في العالم، وذلك خلال مقطع مصور باللغة العربية تم ترجمته إلى الإسبانية.

وأضاف المرصد - وفق بيان اليوم- أنه في الـ 17 دقيقة هي مدة المقطع المصور الذي يحمل عنوان "أبناء المعارك الوحشية"، ذكر التنظيم الإرهابي أن معاركه واشتباكاته - مع تنظيم القاعدة المنافس له في إرهابه ودمويته بتلك المنطقة - لم يحيد بأنظار عناصره المتطرفة عن إشبيلية وقرطبة ومايوركا، في تهديد مباشر لتلك المدن.

ورغم أن خبراء في مكافحة الإرهاب قللوا من شأن هذه التهديدات واعتبروها حلقة ضمن سلسلة الفيديوهات التي يبثها التنظيم بهدف استقطاب المزيد من العناصر الموالية له خاصة المسلمين الناطقين باللغة الإسبانية.

كما يلاحظ المرصد أن لجوء التنظيم إلى تسمية المدن بأسمائها يظهر رغبته في تنويع أهدافه، وكذلك سعيه لزرع الخوف والترقب في أوروبا خاصة مع قرب منطقة الساحل الإفريقي جغرافيًا من إسبانيا والذي ينظر لهذا التقارب الجغرافي بعين الريبة والقلق دومًا من الجانب الأوروبي في ظل التدهور الأمني بتلك المنطقة من جراء الإرهاب.

التنظيمات الإرهابية التنظيم الإرهابي اللغة العربية المقطع المصور تنظيم القاعدة منطقة الساحل

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