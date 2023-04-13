الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

رحبت مصر- فى بيان صادر عن وزارة الخارجية- اليوم الخميس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت مصر دعمها كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أي تحديات قد تعتريها.

وأثنت على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة ويحقق مصالحها المشتركة.

مصر البحرين قطر العلاقات الدبلوماسية مصر ترحب

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