فريد بلحاج: القطاع العام يمثل ثقلاً على اقتصادات الدول ويقلص معدل النمو

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط، إن القطاع الخاص لديه إمكانية خلق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل كثيرة للمواطنين والتراجع من مؤشرات البطالة بالدول، ولهذا الإصلاحات التنموية يجب أن تكون منفتحة أمام القطاع الخاص في أفريقيا والشرق الأوسط.

العملية التنموية

وأكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط، إنه يجب إتاحة الفرصة أمام الشباب الفترة المقبلة لخوض عالم الاقتصاد، خاصة وأنهم على قدر كبير من الهمة والحركة والسعي والنشاط.

دور القطاع الخاص

وأضاف في حديثه، أن القطاع العام له دور ثقيل في العملية التنموية، ولكنه يقلل من إمكانية الانفتاح على الدول الخارجية، ولهذا يمثل ثقلاً على اقتصادات الدول ويقلص معدل النمو.