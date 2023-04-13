«التضامن» اليوم.. التعامل مع 22 ألف و260 حالة «كبار بلا مأوى» وحفل إفطار للمتعافين ببورسعيد

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، عددا من الأنشطة والأحداث يستعرضها الدستور فى التقرير التالي:-

وزيرة التضامن: قضية الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات الوزارة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء لخدمة أشخاص ذوي الإعاقة، إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، وأن نشأة صندوق “عطاء” جاءت تفعيلاً لما وجه به رئيس الجمهورية من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً عليه حرص بنك ناصر الاجتماعي على تأسيس أول صندوق استثمار خيري في مصر تحت اسم صندوق “عطاء”.

وأوضحت القباج أن الصندوق قد شارك في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم لتوفير الاتاحة والدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل والتمكين الاقتصادي.

https://www.dostor.org/4365590



"التضامن" تعلن التعامل مع 22 ألفا و260 حالة كبار بلا مأوى

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن التعامل مع 22 ألف و260 حالة كبار بلا مأوى سواء بالدمج الأسري أو بالإحالة لمؤسسات الرعاية أو بتقديم الخدمات في محيط الشارع.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه توجد 4 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للإبلاغ عن الحالات الإنسانية.

https://www.dostor.org/4365557



"علاج الإدمان" ينظم حفل إفطار للمتعافين ببورسعيد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات في إطار الدمج المجتمعي لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخري لنسيج المجتمع.

https://www.dostor.org/4365865

