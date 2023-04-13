الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التضامن» اليوم.. التعامل مع 22 ألف و260 حالة «كبار بلا مأوى» وحفل إفطار للمتعافين ببورسعيد

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، عددا من الأنشطة والأحداث يستعرضها الدستور فى التقرير التالي:-

وزيرة التضامن: قضية الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات الوزارة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء لخدمة أشخاص ذوي الإعاقة، إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي، وأن نشأة صندوق “عطاء” جاءت تفعيلاً لما وجه به رئيس الجمهورية من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً عليه حرص بنك ناصر الاجتماعي على تأسيس أول صندوق استثمار خيري في مصر تحت اسم صندوق “عطاء”. 

وأوضحت القباج أن الصندوق قد شارك في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم لتوفير الاتاحة والدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل والتمكين الاقتصادي. 

https://www.dostor.org/4365590


"التضامن" تعلن التعامل مع 22 ألفا و260 حالة كبار بلا مأوى

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن التعامل مع 22 ألف و260 حالة كبار بلا مأوى سواء بالدمج الأسري أو بالإحالة لمؤسسات الرعاية أو بتقديم الخدمات في محيط الشارع.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه توجد 4 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للإبلاغ عن الحالات الإنسانية.

https://www.dostor.org/4365557


"علاج الإدمان" ينظم حفل إفطار للمتعافين ببورسعيد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات في إطار الدمج المجتمعي لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخري لنسيج المجتمع.

https://www.dostor.org/4365865
 

أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة التضامن الاجتماعي التدخل السريع التضامن

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع لجنة جداول امتحانات وأعمال الشهادة الاعدادية بتعليم أسوان

قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

قرار جمهورى بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير

استعد للاحتفال.. طريقة عمل كعك العيد في المنزل بخطوات بسيطة ومتقنة

المكتب العربي للشباب والبيئة يطلق مبادرة «لا للبلاستيك» برعاية وزيرة البيئة

تزامنا مع موسم الأعياد.. حملة تموينية على الأسواق و محال الأسماك بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح