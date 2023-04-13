الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: تخصيص 15 مليون جنيهًا لرصف 3 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي وسط

رصف شوارع الإسكندرية
رصف شوارع الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تخصيص 15 مليون و149 ألف جنيه لرصف 3 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي وسط، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأضاف أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأوضح المحافظ أن الشوارع التي يتم رصفها بحي وسط هي: (متفرعات شارع لاجتية- محرم بك- العطارين) خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، وقد تم البدء بالفعل في أعمال الرصف في الشوارع التي كثرت منها شكاوي أهالي الحي؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الاحياء.

وأشار «الشريف» إلى أنه تم الانتهاء من رصف 3 شوارع متفرعة من شارع محرم بك الرئيسي هي (شارع جرين- والمأمون- شارع النعم) وذلك خلال الايام الماضية وجاري العمل على استكمال أعمال رصف بباقي الشوارع، مضيف أن هناك تنسيق كامل بين مديرية الطرق وحي وسط برئاسة عزة سعد رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

وفي سياق آخر كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف، لإتمام المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية إدارة أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع ، مبادرة يوم الخير تحت شعار  "يلا ..نعيد "، بمشاركة أندية التطوع.


وأضاف الشريف أن تنفيذ المبادرة في الإسكندرية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجا، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف أن قطار الخير يصل اليوم الخميس لمركز شباب الشهيد مهيد وبرج العرب الجديد ، مشيرة إلى أن مبادرة يوم الخير يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى تجميع الملابس وتكييسها وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم.

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تخصيص 15 مليون صيانة ورفع كفاءة الطرق تحقيق السيولة المرورية الإسكندرية شوارع حي وسط

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