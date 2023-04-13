الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«ديلي ميل» تكشف سر عدم حضور ميجان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه ينظر إلى قرار الأمير هاري بحضور حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث خلال الشهر المقبل على أنه غصن زيتون محتمل ورغبة منه في إصلاح الخلافات المتفاقمة مع شقيقه الأمير ويليام ووالده.

وتابعت أن قرار ميجان ماركل بالبقاء في كاليفورنيا مع طفليها كان بمثابة ارتياح في بعض الدوائر الملكية، بعد مخاوف من أن وجودها قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الأسرية.

قلق من وجود ميجان في حفل التتويج

وأفادت الصحيفة، أنه كان هناك قلق حقيقي في عائلة ساسكس بشأن الاستقبال العام الذي كان سيحصل عليه الزوجان إذا حضرا التتويج معًا، اقترح الأصدقاء، بمن فيهم كاتب سيرة ميجان، أوميد سكوبي، أن قرارها يرجع إلى حد كبير إلى تزامن حفل التتويج في نفس يوم عيد ميلاد نجلها آرتشي الرابع أي يوم 6 مايو.

وتابعت أن الزوجان تأخرا في الاستجابة لدعوتهما لأسابيع، ما تسبب في صعوبات للمنظمين المكلفين بالتخطيط لتوزيع أماكن الجلوس للضيوف والنقل والأمن لكبار أعضاء العائلة المالكة وقادة العالم وغيرهم من الشخصيات المرموقة.

ووصفت المصادر المفاوضات بأنها لمثابة "لعبة تنس طاولة عبر المحيط الأطلسي"، وقيل إن هاري أراد تأكيدات عديدة بشأن الترتيبات.

وأفادت الصحيفة أن يوم التتويج سيشهد اللقاء العلني الأول للأمير هاري مع عائلته بعد إصدار مذكراته المثيرة للجدل التي كشف فيها اعتداء شقيقه الأمير ويليام عليه جسديًا.

وتابعت أن المفاوضات بين كبار مسئولي القصر والعائلة المالكة مع دوق ودوقة ساسكس لم تتوقف للتعرف على موقف الزوجان من حضور الحفل، حيث كان يتعامل رجال البلاط الملكي مع الزوجان بحذر شديد، خوفًا من تسريب أي معلومات من قبل هاري وميجان للإعلام من شأنها أن تُثير الأزمات مرة جديدة للعائلة.

وكشفت مصادر قريبة من ساسكس بالأمس إلى أنه لن يعود إلى قصر باكنجهام للاجتماع مع بقية أفراد العائلة أو المشاركة في أي أحداث أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وغرد سكوبي قائلاً: "توقع أن تكون رحلة الأمير هاري سريعة إلى حد ما إلى المملكة المتحدة".

هاري ميجان تشارلز تتويج الخلافات ويليام الملك

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