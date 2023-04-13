التموين طرح "كعك العيد" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات وصلت لـ25%.

وأكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توافر كل الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات بـ170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ110 جنيهات والغريبة السادة بـ140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ150 جنيها والبتي فور العادي بـ110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ 2 كيلو بـ250 جنيها، ‏الـ3 كيلو بـ380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.