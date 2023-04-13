التموين طرح "كعك العيد" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات وصلت لـ25%.
وأكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كل الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات بـ170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ110 جنيهات والغريبة السادة بـ140 جنيها والغريبة اللوز بـ150 جنيها والبتي فور العادي بـ110 جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيها.
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.
ولفت التقرير إلى أنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ 2 كيلو بـ250 جنيها، الـ3 كيلو بـ380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.