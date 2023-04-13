الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين طرح "كعك العيد" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

كحك العيد
كحك العيد

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات وصلت لـ25%.

وأكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توافر كل الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات بـ170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ110 جنيهات والغريبة السادة بـ140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ150 جنيها والبتي فور العادي بـ110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ 2 كيلو بـ250 جنيها، ‏الـ3 كيلو بـ380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏ الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات علي المصيلحي شركة القابضة للصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الدورى المصرى الموسم المقبل

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. موعد العرض والقنوات الناقلة

التضامن: تسليم عدد من مشروعات سلاسل الإنتاج الحيواني بشمال سيناء

رسميًا.. منتخب مصر يواصل صدارة التصنيف العالمى للكروكيه

التموين طرح "كعك العيد" بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح