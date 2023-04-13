الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: تسليم عدد من مشروعات سلاسل الإنتاج الحيواني بشمال سيناء

وزارة التضامن
وزارة التضامن

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم عدد من المشروعات سلاسل القيمة للانتاج الحيواني بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه المشروعات تأتي فى إطار برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة للتحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادي وربطها بالتنمية الريفية، بهدف استمرار قاطرة التمكين الاقتصادي لبرنامج فرصة.

وأكدت أن البرنامج يعمل فى محافظات “الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية – البحيرة - الدقهلية - قنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصادياً وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

وأوضحت أنه تم تأسيس 17 وحدة فرعية في محافظات الجمهورية لتسهيل عملية تكوين شبكة علاقات تعاون مع شركاء التنمية من الجمعيات والمؤسسات التنموية العاملين في مجال التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب 81 منسق في 27 محافظة وقد أسفر هذا النشاط عن توظيف حوالي 4.500 شاب وفتاة باحث عن العمل وتقديم 1700 جلسة تدريبية لهم في مجال جاهزية العمل، وتقديم 552 جلسة استشارات مهنية، ومن المستهدف تنفيذ حزمة من خدمات التدريب والتوظيف في المرحلة القادمة لعدد ١٥ ألف شاب وفتاة في 8 محافظات.

وكان قد سلم برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بمحافظة الشرقية، عدد من المشروعات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بقرية سعود التابعة لمركز الحسينية، في ثالث محطاته ضمن فعاليات مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جهته، أكد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "قرية بلا فقر" تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وتوفير فرص عمل لحياة كريمة لهم.

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