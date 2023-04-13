"الكهرباء": الممارسة حل مؤقت حتى تقنين الأوضاع.. ونراقبها عن طريق "شعاع"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نظام الممارسة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية يعرف بأنه طلب التعاقد مع الكهرباء بنظام يسمح بإتاحة توصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة بشكل غير قانوني، فيتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي ولا بد من التصالح وهو توصيل التيار الكهربائي بنظام الممارسة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة لـ"الدستور"، أن هذا النظام أتيح في شركات توزيع الكهرباء للمشتركين غير الشرعيين كحل مؤقت لحين تقنين أوضاعهم حتى التعاقد الشرعي لتركيب العدادات مسبوقة الدفع.

وأوضج أن الشبكة القومية لكهرباء مصر أصبح لديها من القدرات الكهربائية ما يلبي جميع احتياجات الشعب المصري ودول الجوار الإقليمي، فضلًا عن احتياطي الطاقة الكهربائية التي بلغه قطاع الكهرباء في مصر خلال سنوات العمل السابقة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة أن نظام الممارسة التي يعمل به الأن للحفاظ على حق الشركة والدولة معًا في استهلاك التيار الكهربائي، ليس نظامًا مستدام، ولكنه إجراء مؤقت، فيما وافق مجلس الوزراء على تحويل نظام الممارسة إلى العداد الكودي أي برقم؛ لحين تقنين وضع العقار قانونيًا؛ وهو عبارة عن أداة لحساب استهلاك التيار الكهربي ولا يكون باسم الشخص المالك للوحدة.