الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع حلول "الجمعة العظيمة".. "الطعمية في الفرن" أشهر أكلات اسبوع الالام

الجمعة العظيمة
الجمعة العظيمة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بحلول يوم الجمعة العظيمة، حيث يتذكر الاقباط صلب السيد المسيح بحسب الايمان المسيحي.

ومن جانبه، قال الشيف هيرمينا بركة، من ايبارشية الاقصر، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الطعمية او الفلافل بحسب الاسم القبطي لها، تعتبر من أسرع الأكلات وأشهرها في يوم “الجمعة العظيمة”، نظرا لكونها اكلة من الاكلات السريعة التي تتمكن البيوت القبطية من اعدادها سريعا بعد فترة كبيرة من الصوم.

مقادير وطريقة تحضير “الطعمية في الفرن” 

إعداد العجينة وتتكون من كوبان من الفول المدشوش، وحزمتان من البقدونس، وحزمتان من الكزبرة الخضراء، وحزمة كرات، وحزمة بصل أخضر، ورأس ثوم مقشر، وملعقة كبيرة زيت نباتي، وملعقة كبيرة كزبرة مجففة، ومعلقة صغيرة بيكينج باودر، ورشة ملح، ورشة كمون.

وعن طريقة الاعداد، فيجب أن تبدأ بترك الفول المدشوش منقوعا في الماء لمدة ليلة كاملة، ثم وضع كل مكونات الطعمية في الكبة حتى يصبح العجين ناعمًا، ثم يتم تشكيل الطعمية بالمعلقة، ثم يتم وضع الطعمية في صينية ويتم ادخالها في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا.

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