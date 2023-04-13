الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مبابي يُدعم أوباميكانو ضد العنصرية بعد هزيمة بايرن ميونخ

مبابي وأوباميكانو
مبابي وأوباميكانو

حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على دعم مواطنه دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني، بعد تعرّضه للعنصرية.

وتعرّض دايوت أوباميكانو إلى إهانات عنصرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في مباراة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بهزيمة الفريق الألماني بثلاثية نظيفة.

وأشارت التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن بعض جماهير بايرن ميونخ ترى أن أوباميكانو كان سببًا أساسيًا في الهزيمة القاسية أمام مانشستر سيتي، وتحمله المسئولية؛ بسبب أخطائه الدفاعية.

مبابي يدعم أوباميكانو بعد تعرّضه للعنصرية

وبناءً عليه، نشرت قناة "France 3" تصريحات مبابي، قائلًا: "إنه أمر مؤسف للغاية، أصبحنا نشاهد الكثير من الهراء".

وشدد: "يجب أن يتوقف الناس عن مثل هذه التصرفات، هذا غير مقبول، والإدانة وحدها لم تعد تكفي الآن"، متابعًا:"يجب أن يكون هناك رد فعل من جانبنا، أن نقول يجب أن يتوقف هذا الأمر، إنه أمر محزن".

واختتم مبابي تصريحاته:"ولكن للأسف هذه الإساءات العنصرية أصبحت عادية في الوقت الحالي، لقد سئمنا منها".

ومن المقرر أن يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره مانشستر سيتي، يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل الجاري، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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