ختام الدورة الرمضانية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.. (صور )

اختتم الأستاذ ياسر عماره وكيل وزاره التربية والتعليم بالسويس، فعاليات الدوره الرمضانية التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك في أجواء احتفالية مبهجة لأول مرة في تاريخ تعليم السويس.

وسلم مدير تعليم السويس كأس المراكز الأولي والثانيه لطلاب مدارس الجهاد الخاصة بالمرحلة الاعدادية ومدرسة الصناعات الميكانيكية بالمرحلة الثانوية.



بينما تألقت لأول مرة طالبات المدارس، في كرة القدم النسائية مدرسة عباس العقاد الاعدادية بنات وفي كرة السله تألقت بالمركز الأول مدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات.

و بلغت نسبة المشاركات بالفعاليات التي تقام بالتوازي علي خمسه ملاعب مدرسيه مقسمه على أحياء محافظة السويس الخمس في صورة عكست ما أكده الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم في كلمته الشهيرة علي أرض السويس الباسلة : " بأننا اليوم نستطيع أن نقول بأن المدرسة قد عادت الي وضعها الطبيعي ".

وكانت الدورة الرمضانية قد أقيمت تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء عبد المجيد صقر بتفعيل دوره رمضانيه لطلاب وطالبات مدارس السويس استمر منذ بدايه الشهر الكريم في ٢٨/٣/٢٠٢٣ وحتي يوم ١٣/٤/٢٠٢٣ وبمعاونة فريق متميز من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان و إدارة الأمن بالديوان والإدارات التعليميه وتنظيم متميز لممثلي الأنشطه وعلى رأسهم أسرة التوجيه الفني للتربية الرياضيه والكشفيه.

وتماشياً مع اتجاه الدولة المصريه ووزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني في محاربة ظاهرة الألعاب الالكترونية التي باتت تمثل خطراً يهدد أمن وسلامه اطفالنا وابناؤنا تلاميذ وطلاب الصفوف الدراسيه المختلفة فقد قام عماره بتشجيع الانشطة بكافة أنواعها الرياضة والثقافية والفنية وفتح الباب لتيار علمي موازي للألعاب الالكترونيه ولكن بطريقة هادفة عن طريق مسابقات اللكترونيه

اختتمت فعالياتها ضمن احتفالات الدورة الرمضانيه أمس تدور محتواها حول تاريخ السويس وبعض الحقائق العلمية والتاريخيه التي تستهدف العصف الذهني لابناؤنا تم إعدادها بواسطة مختصين وتحت إشراف التطوير التكنولوجي لخلق حلول فريده من نوعها جائت بثمارها خلال الفترة الأخيرة وبصورة مشرفة وقد حضر الاحتفاليه لفيف من قيادات المديريه ومجلس الامناء والاباء

FB_IMG_1681387981390

FB_IMG_1681387961074

FB_IMG_1681387952119

FB_IMG_1681387954706

FB_IMG_1681387947582

FB_IMG_1681387945459

FB_IMG_1681387943280

FB_IMG_1681387939903