جمعة: الشيخ منصور الدمنهورى رفض عرضًا من الإذاعة البريطانية يجلب له 3 بيوت بالساعة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشيخ منصور الدمنهوري رفض عرضًا مغريًا للإذاعة البريطانية للتسجيل معه 3 ساعات أسبوعيًا نظير 5 جنيهات للدقيقة الواحدة اعتراضًا على الموقف البريطاني من مصر قبيل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بزعامة إنجلترا ومشاركة كل من فرنسا وإسرائيل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع على قناة "الحياة"، إن العرض الذي رفضه الشيخ منصور الدمنهوري، كان يجلب له 3 بيوت في الساعة لأنه كان سيتقاضى 300 جنيه في الساعة.

وأوضح أن الشيخ منصور الدمنهوري توجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ضمن بعثة الحج الرسمية في تلك الأيام حيث كان العاهل السعودي الراحل الملك "عبدالعزيز آل سعود"، الذي كان يحب صوته كثيرًا.

وأضاف: "كان للملك عبدالعزيز آل سعود نجل اسمه سعود، والذي من شدة حبه للشيخ منصور الدمنهوري، سمى ابنه منصور تيمنًا بالشيخ منصور الدمنهوري".