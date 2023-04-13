مدرب المقاولون يكلف لاعبى الوسط والمهاجمين بمهام خاصة أمام المصرى

حذّر شوقي غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، جميع لاعبيه من التهاون أو التراخي خلال موقعة الليلة أمام المصري في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وطالب المدير الفني للذئاب لاعبي الوسط والمهاجمين باستغلال أي فرصة وعدم التراجع للخلف للعودة للانتصارات الغائبة بعد توقف مسيرة الانتصارات في آخر سبع مواجهات للذئاب.

ونجح شوقي غريب في إنقاذ الذئاب من شبح الهبوط الموسم الماضي، وقاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة في الدور الأول لمسابقة الموسم الحالي، ولكن شهدت النتائج تراجعا كبيرا مع انطلاقة الدور الثاني للدورى.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون، المصري، في التاسعة مساء اليوم الخميس، في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

المباراة تأتي في ظروف متناقضة تمامًا للفريقين، حيث حقق المصري الفوز في آخر 4 مباريات، بينما صام المقاولون عن تحقيق الانتصارات في آخر 7 مباريات.

المصري بقيادة حسام حسن يحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع البنك الأهلي من الأسبوع الثالث والعشرين، وحقق الفريق 8 انتصارات مقابل عشرة تعادلات وخمس هزائم، وسجل 23 هدفًا ودخلت مرماه 24 هدفًا وحقق 4 انتصارات متتالية على إنبي وطلائع الجيش والزمالك وحرس الحدود، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 37 وتخطي الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السادس برصيد 34 نقطة من 8 انتصارات وعشرة تعادلات و6 هزائم، وسجل 26 هدفًا ودخلت مرماه 22 هدفًا، ولم يحقق الفوز في آخر 7 مباريات، وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والهزيمة أمام فاركو والأهلي وسموحة وإنبي.