سر استبعاد عمر جابر أمام حرس الحدود

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد عمر جابر، لاعب الفريق، من مباراة حرس الحدود المقرر لها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن استبعاد عمر جابر من قائمة الزمالك بقرار فني من جانب مدحت عبدالهادي، المدير الفني للفريق، موضحًا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة.

وأشار المصدر إلى أن استبعاد سامسون وعمر جابر من قائمة المباراة لأسباب فنية.

في الوقت الذي يعاني منه محمود شبانة من الإصابة وعدم اكتمال شفائه حتى الآن.

واختتم فريق الكرة بالزمالك، أمس الأربعاء، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها اليوم الخميس بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وخاض الفارس الأبيض مرانه الأخير، ثم أعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة التي دخلت معسكرًا مغلقًا بالأمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري في مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، فى وجود استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي "الونش"- حسام عبدالمجيد- محمد عبد الغني- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- سيف جعفر- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"- عبدالله محمد- أحمد بلحاج- مصطفى شلبي- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي- سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه.