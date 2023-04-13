عروض وورش فنية ومحاضرات تثقيفية فى ليالى رمضان بجنوب سيناء

واصلت مديرية الثقافة بجنوب سيناء فعاليات الليالي الرمضانية التي قدمت خلالها فرقة طور سيناء للإنشاد الديني باقة من أغاني التراث السيناوي منها "عم يا جمال، ياليالي" بقيادة الفنان على عبدالفتاح، وحضور أحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، أعقبها من قصر الطور عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "غزوة بدر دروس" ألقاها فضيلة الشيخ صفوت إسماعيل بالأوقاف، تحدث خلالها عن الدروس والعبر من غزوة بدر، مبينًا الدروس الإيمانية والدروس العقيدية، ومؤكدًا على أهمية التعلم من الدروس المستفادة.

وتأتي الفعاليات وفقًا لبيان لمديرية الثقافة اليوم الخميس، بإشراف الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وأشار البيان إلى أن بيت ثقافة أبوزنيمة واصل فعاليات ورشة "زينة رمضان" لليوم الثاني تدريب الفنانة التشكيلية منى المحص، بمشاركة مجموعة من طلاب مدرسة أبوزنيمة الإعدادية، لتدريبهم على استخدام أدوات فنية بسيطة من الفوم والورق الملون والجليتر والشمع اللاصق لعمل زينة رمضان، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء، بينما عقدت المكتبة الثقافية بطابا محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة في الإسلام" تحدث خلالها فضيلة الشيخ أحمد السيد إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، عن صور تكريم القرآن الكريم للمرأة، متطرقًا للتشريعات التي سنتها الدولة لتمكين المرأة، موضحًا دور وزارة الثقافة بالغ الأهمية في تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق العدالة الثقافية لها.

كما واصل بيت ثقافة دهب ورشة تشكيلية بعنوان "زينة رمضان" لليوم الثاني تدريب الفنان التشكيلي شريف القزاز، بمشاركة مجموعة من أبناء المدينة، بهدف تدريبهم على استخدام الورق الملون والألوان لرسم فانوس رمضان، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء.

كما واصل قصر ثقافة شرم الشيخ فعاليات ورشة أشغال المرأة "خياطة ملابس"، كما نفذ بيت ثقافة نوبيع وبيت ثقافة أبورديس ورشتى مواهب فنية بعنوان "فانوس رمضان" لتدريب المشاركين على تصميم فانوس وزينة رمضان باستخدام خامات فنية بسيطة، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.