الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس إنبى يتعهد بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين قبل عيد الفطر

صورة لعب لفريق إنبي
صورة لعب لفريق إنبي في الدورى

وعد مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعى، لاعبي الفريق الأول، بإنهاء كافة المستحقات المتأخرة قبل عيد الفطر المبارك، بعد تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وتعهد أيمن الشريعى بصرف مكافآت إضافية في حالة الفوز الليلة على الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين لضمان مواصلة الانتصارات والابتعاد بشكل نهائي عن منطقة الخطر.

كانت بداية الفريق البترولي متواضعة في الدوري، وتم الاستغناء عن خدمات الجهاز الفنى بقيادة أحمد عبدالمنعم كشري، ثم الإطاحة بجهاز طلعت يوسف لسوء النتائج، وتعيين تامر مصطفي لقيادة الفريق البترولي، على أمل تحسن النتائج.

ويستضيف الإسماعيلي فريق إنبي في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل يحتل المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وبيراميدز من الأسبوع الرابع والعشرين، وحقق الفريق ثلاثة انتصارات في مقابل 11 تعادلا و8 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا، ولم يخسر في آخر 9 مباريات وتعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 23 وتخطي الداخلية الذي يحتل المركز الرابع عشر.

في المقابل يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة تعادلات و11 هزيمة، وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا وحقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة على الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والمقاولون، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 32 والبقاء في منطقة الأمان.

انبى حمدي النقاز الاسماعيلى حمزة الجمل الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل

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