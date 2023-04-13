الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض خاماتها لـ78.5 دولار.. "أوابك" تكشف التطورات البترولية بالأسواق العالمية

أوابك
أوابك

أعلنت منظمة "أوابك" عن التطورات البترولية في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2023 إلى 78.5 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع 64.2% مقارنة بالشهر السابق.

بينمـا تشـير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسـعر سنة خاماتها في عام 2023 إلى 80.6 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 19.5% مقارنة بعام 2022، و يذكر أن متوسط أسعار سنة خامات أوبك قد ارتفع بشكل طفيف خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 0.3 (0.3 دولار للبرميل) مقارنة بالشهر السابق، ليصل الى 10 دولار للبرميل.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط الخام لاسيما في أسواق حوض الأطلسي وشرق السويس، مدعوما بالطلب القوي من الصين في حين تزايدت عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، وانخفاض التكرير،  مما لعب دورا في الحد من الارتقاء في الأسعار.

البترول والثروة المعدنية الأسواق العالمية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوابك التطورات البترولية

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