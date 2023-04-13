الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نايل الجوابرة: الرؤى الإماراتية المصرية موحدة تجاه القضايا الدولة والإقليمية

نايل الجوابرة
نايل الجوابرة

قال المحلل الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة لـ"الدستور"، إن زيارة  الشيخ محمد بن زايد إلى القاهرة في هذا التوقيت تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين، والتي تجسد حرص القيادتين على التواصل والتنسيق المستمر لما فيه الخير للبلدين والدول العربية الشقيقة.

وأشار المحلل الاقتصادي الإماراتي، إلى أن هناك تنسيقا بين البلدين في القضايا الدولية بخلاف متانة العلاقة بينهما والتي ينتج عنها مواقف موحدة في الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية، وتجاه الامن الإقليمي وأوضاع المنطقة العربية عامه وآخرها التحولات الأخيرة في ايران واليمن وسوريا وعودتها للجامعة العربية.

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وأكد "الجوابرة"، أن العلاقات بين البلدين سوف تسهم بشكل كبير في استقرار الدول العربية ولا ننس مكانة مصر السياسية وأن أمن واستقرار المنطقة العربية يأتي من أن مصر هي التي توحد الدول العربية.

وأشار الجوابرة إلى التنسيق بين القيادات يعد نموذجا للعلاقات بين الدول العربية، وتؤكد على ضرورة توحيد وجهات النظر بين الدول العربية وخاصة الامن الغذائي والاستقرار الداخلي وعودة سوريا للجامعه العربية.

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