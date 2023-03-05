الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجموعة موانئ أبوظبى.. ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع الإمارات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.

وأعرب محمد الشامسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، فى ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا، مثمنًا ما شهدته الدولة فى السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمى فى مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية فى قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد فى هذا الصدد اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.