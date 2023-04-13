الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة الأزهر يشهد إفطار الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

إفطار الطلاب الوافدين
إفطار الطلاب الوافدين

شهد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أمس، الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، الذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والسيد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية السابق، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور رضا محمد عبده، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر.

وأكد الدكتور سلامة داود، أن حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين ما هو إلا امتداد لدور الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام.

وامتلأ مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية بالوافدين والوافدات الدارسين بجامعة الأزهر من مختلف أنحاء العالم؛ تلبية لدعوة المنظمة لتناول الإفطار في أجواء أسرية رمضانية. 

وعبر الطلاب الوافدون عن سعادتهم بوجودهم وسط قيادات الأزهر الشريف، معبرين عن امتنانهم وتقديرهم لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورعايته للوافدين، مثمنين جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فى لَمِّ شمل الأزهريين بمختلف دول العالم، مشيدين بنشاط وتفاعل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، من خلال الأنشطة التي تقوم عليها داخل مصر وخارجها.


 

الإفطار الجماعي الطلاب الوافدين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الأزهر الشريف جامعة الأزهر

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