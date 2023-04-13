محافظ القليوبية يبحث تفعيل الدورة الثانية للمبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا لبحث تفعيل الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القليوبية، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم في أول أبريل الحالي وحتى نهاية مايو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة (www.sgg.eg) .

وأكد محافظ القليوبية حرص القيادة السياسية بالاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء، بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة ، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

- المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية

وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة ، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأكد" المحافظ " أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وعضوية كلا من السكرتير العام ومدير إدارة المخلفات الصلبة كمقرر للجنه ونقطة اتصال ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة و ممثلين عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التخطيط والتنمية الاقتصادية و المجتمع المدني، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتبلور فى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، وكذلك اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت لمحافظة القليوبية بالدورة الأولى للمبادرة بلغ 321 مشروعاً متنوعاً وتم اختيار 22 مشروعا مكتمل المواصفات، وتم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية "مشروع عن كل فئة " بفئاتها الستة وهي:

- المشروعات الكبيرة تحت عنوان" مشروع تطوير منطقة العكرشة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 2020/555 - بمركز الخانكة"

- المشروعات المتوسطة تحت عنوان" إدارة وتشغيل معدات نقل التربة"

- المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة " تحت عنوان (اكبسنى)

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة تحت عنوان "27000 شجرة"

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح تحت عنوان " دور الزراعة المتجددة"

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة تحت عنوان تحسين مقاومة اسماك البلطى".