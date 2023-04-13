أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الخميس فى بورصة الدواجن والأسواق

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 70 و71 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، وتصل إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات 62 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتباع بـ72 جنيهًا للمستهلك في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 95 جنيهًا، وتباع إلى المستهلك في المحلات بـ106 جنيهات، وتباع الفراخ الساسو في المزارع بـ90 جنيها، وتصل إلى 99 جنيهًا للمستهلك في الأسواق.

وتراوح سعر كيلو فراخ البانيه في الأسواق المحلية بين 165 و175 جنيهًا، واستقرت أيضا أسعار كيلو صدور الفراخ بالعظم عند 108 جنيهات، وسعر كيلو أجنحة الفراخ بـ68 جنيهًا، وسعر كيلو أوراك الفراخ تباع بـ94 جنيهًا، بينما سعر كيلو دبابيس الفراخ بـ108 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الشيش طاووق 182 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد وقوانص 92 جنيهًا، وسعر كيلو هياكل الفراخ 42 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو البط البلدي 135 جنيهًا، وسعر كيلو الأرانب 105 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرومي 150 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الحمام 154 جنيهًا.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وكان قد أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن نتيجة دخول مزارع ومربين دورات إنتاجية جديدة، والمعروفة بدورة شهر رمضان، وزيادة المعروض من الدواجن أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث انخفض سعر الدواجن وتواصل الانخفاض حتى 10 رمضان مع زيادة أعداد الدواجن في المزارع، وتكالب المربين على البيع لزيادة أوزان الفراخ وارتفاع تكلفة الأعلاف والتربية.