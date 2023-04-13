الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الخميس فى بورصة الدواجن والأسواق

الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 70 و71 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، وتصل إلى 80 جنيهًا للمستهلك في الأسواق، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات 62 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتباع بـ72 جنيهًا للمستهلك في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 95 جنيهًا، وتباع إلى المستهلك في المحلات بـ106 جنيهات، وتباع الفراخ الساسو في المزارع بـ90 جنيها، وتصل إلى 99 جنيهًا للمستهلك في الأسواق.

وتراوح سعر كيلو فراخ البانيه في الأسواق المحلية بين 165 و175 جنيهًا، واستقرت أيضا أسعار كيلو صدور الفراخ بالعظم عند 108 جنيهات، وسعر كيلو أجنحة الفراخ بـ68 جنيهًا، وسعر كيلو أوراك الفراخ تباع بـ94 جنيهًا، بينما سعر كيلو دبابيس الفراخ بـ108 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الشيش طاووق 182 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد وقوانص 92 جنيهًا، وسعر كيلو هياكل الفراخ 42 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو البط البلدي 135 جنيهًا، وسعر كيلو الأرانب 105 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرومي 150 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الحمام 154 جنيهًا.

"اتحاد الدواجن": ضبط السوق في حل أزمة الأعلاف.. الطن يكلف 22 ألفا ويباع بالضعف

قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 13 أبريل 2023

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وكان قد أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن نتيجة دخول مزارع ومربين دورات إنتاجية جديدة، والمعروفة بدورة شهر رمضان، وزيادة المعروض من الدواجن أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث انخفض سعر الدواجن وتواصل الانخفاض حتى 10 رمضان مع زيادة أعداد الدواجن في المزارع، وتكالب المربين على البيع لزيادة أوزان الفراخ وارتفاع تكلفة الأعلاف والتربية.

اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الشيش طاووق كيلو الفراخ البلدي كيلو الكبد وقوانص

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بمجلس النواب بسبب "أمطار المتحف المصرى الكبير"

غرفة الحبوب: توسع "التموين" فى إنشاء صوامع جديدة حد من هدر القمح

استمرت 3 ساعات.. جراحة حرجة لاستخراج سكين من ظهر سيدة

قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس فى الأسواق

"المشاط": الدول المتقدمة لم تف بتقديم 100 مليار دولار لدعم التمويل المناخي

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 7 بطولة دنيا سمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح