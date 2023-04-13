"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي يوافق فلكيًا الجمعة 21 أبريل.

وقالت هيئة الأرصاد إن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وستكون اليوم فرص أمطار خفيفة جدًا على فترات متقطعة.

وحول طقس اليوم، أوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن اليوم تتحسن فيه الأحوال الجوية نسبيًا، وستبدأ ارتفاعات تدريجية بداية من غدٍ الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمناطق الداخلية من الجمهورية في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، أوضحت أنها لن تشهد أي فرص لسقوط الأمطار، ولكن ستتحسن درجات الحرارة، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى أمس 20 درجة مئوية، وستكون ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية نهارًا.

وتابعت: "لن نشعر بالارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة بشكل كبير بسبب نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم في الساعة، سيساعد بشكل كبير على الإحساس بالأجواء الربيعية والاعتدال الكامل في الأحوال الجوية".

وأكدت أن الأجواء ستكون مائلة للدفء ربيعية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة تمامًا على السواحل الشمالية، وما بين الدافئة إلى المائلة للحرارة على جنوب البلاد، وذلك خلال فترات النهار، لكن في الليل سنشعر بالبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.

يذكر أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية أجواءً أشبه بالأجواءِ الشتوية وانخفاضًا في الحرارة وفرص أمطار في أغلب محافظات شمال البلاد.