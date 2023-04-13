الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي يوافق فلكيًا الجمعة 21 أبريل.

وقالت هيئة الأرصاد إن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وستكون اليوم فرص أمطار خفيفة جدًا على فترات متقطعة.

وحول طقس اليوم، أوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن اليوم تتحسن فيه الأحوال الجوية نسبيًا، وستبدأ ارتفاعات تدريجية بداية من غدٍ الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمناطق الداخلية من الجمهورية في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، أوضحت أنها لن تشهد أي فرص لسقوط الأمطار، ولكن ستتحسن درجات الحرارة، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى أمس 20 درجة مئوية، وستكون ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية نهارًا.

وتابعت: "لن نشعر بالارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة بشكل كبير بسبب نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم في الساعة، سيساعد بشكل كبير على الإحساس بالأجواء الربيعية والاعتدال الكامل في الأحوال الجوية".

وأكدت أن الأجواء ستكون مائلة للدفء ربيعية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة تمامًا على السواحل الشمالية، وما بين الدافئة إلى المائلة للحرارة على جنوب البلاد، وذلك خلال فترات النهار، لكن في الليل سنشعر بالبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.

يذكر أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية أجواءً أشبه بالأجواءِ الشتوية وانخفاضًا في الحرارة وفرص أمطار في أغلب محافظات شمال البلاد.

الأرصاد حالة الطقس أول أيام العيد الأحوال المناخية دجات الحرارة

الأكثر قراءة

هالة صدقى تكشف لـ"الدستور" كواليس تعاونها مع محمد رمضان وسامى في "جعفر العمدة"

روبوتات لقيادة الطائرات.. فورين بوليسي: الذكاء الاصطناعي سيغير طرق الحرب وتسليح الجيوش

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى 72 ساعة

"اعتزال عبدالله السعيد" فى جلسة بيراميدز السرية.. "الدستور" يكشف التفاصيل

الري تكشف تفاصيل البرنامج القومي الثالث للصرف

إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان