الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الاتحاد" الإماراتية: مصر والإمارات عنصر استقرار إقليمي في تعزيز الأمن والسلام

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الخميس في افتتاحياتها بالمباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في القاهرة، والتي تعكس حرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية، وتجسد سعيهما الدائم لدفع أوجه التنمية الشاملة، وتؤكد وحدة رؤى البلدين اللذين يعدان عنصر استقرار إقليمي، في تعزيز الأمن والسلام، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومواجهة التحديات المشتركة لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.

تحت عنوان “استقرار وتنمية”،  قالت صحيفة “الاتحاد” إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، خلال مباحثاتهما في القاهرة، أكدا متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وما يربطهما من أواصر محبة وثقة واحترام متبادل، وما تمثله شراكة البلدين من نموذج للعلاقات بين الأشقاء ممتد لأكثر من 5 عقود، أثمر عن نتائج إيجابية في جميع المجالات، وحقق المنافع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأشارت الصحيفة في الختام "إلى أن المواقف الإماراتية الداعمة لمصر وشعبها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعقود من وحدة المصير والبناء والنهضة، ومضاعفة الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالاتها، حتى صياغة الشراكة التكاملية الشاملة، تؤكد الأسس الراسخة التي تقوم عليها علاقة البلدين من أخوة وصداقة ومحبة، والتوافق على أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والمتنوعة في تعزيز مسيرة العمل التنموي، والعمل من أجل المشتركات الإنسانية".

وذكرت أنه كان أهم ما رسخته هذه المدرسة الاستثنائية في القيادة، الإيمان بإنسان هذه الأرض وقدراته، وأننا دولة لا تعترف بالمستحيل ولا بالعراقيل، وكذلك لا نركن إلى إنجاز، لأن أي إنجاز هو طريق وأساس لتقدم أكبر، فكانت القيادة التي تحفز شعبها على الأحلام الكبيرة، وترفع سقف الحلم في كل مرة، وتعمل من الميدان لتشحذ الطاقات وتعزز ثقافة الرقم واحد في كل القطاعات، فكان الإنجاز بحجم هذا الإصرار والإخلاص والتفاني، تاريخاً جديداً قفز باسم الإمارات وهويتها ورايتها إلى قمة القمم.

الأمن والسلام استقرار وتنمية الصحف الإماراتية زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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