الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"اعتزال عبدالله السعيد" فى جلسة بيراميدز السرية.. "الدستور" يكشف التفاصيل

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

شهدت الساعات الماضية جلسة سرية بين إدارة نادي بيراميدز وعبدالله السعيد، كابتن وقائد الفريق، تمت خلالها مناقشة مصير اللاعب بعد تعرضه للإصابة وتأكد غيابه عن المشاركات لنهاية الموسم.

ودار نقاش طويل مع اللاعب ومحاولة إقناعه بإعلان اعتزاله بسكل رسمي على أن يكون له دور إداري مع فريق الكرة أو منصب آخر ضمن شركة الكرة بالنادي، نتيجة ارتباط الإدارة القوي بعبدالله السعيد ورغبتهم في استمراره وتجهيزه ليكون أحد الكوادر الإدارية داخل النادى.

من جانبه، رفض عبدالله السعيد التسرع في اتخاذ أي قرار سواء بالاستمرار ومواصلة مشواره كلاعب أو قبول عرض الإدارة، وفضّل قائد بيراميدز التركيز في البرنامج العلاجي ومنح نفسه فرصة للتفكير قبل إعلان الاعتزال.

وتعرض عبدالله السعيد لإصابة قوية نتيجة التحام مع أحد لاعبي الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر، وخضع لأشعة وفحص طبي أثبتا إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، وتأكد غيابه نحو 8 أسابيع عن الملاعب للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددًا للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق.

بيراميدز عبد الله السعيد عبد الله السعيد لأشعة وفحص طبي أثبت إصابته بجذع في الرباط الاهلى قائد بيراميدز

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"اعتزال عبدالله السعيد" فى جلسة بيراميدز السرية.. "الدستور" يكشف التفاصيل

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