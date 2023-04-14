تمهيدا لـ"الجمعة العظيمة".. باحث كنسي يكشف تفاصيل أقصر قداس في العالم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالجمعة العظيمة، بعد احتفالها أمس بخميس العهد الذي يعتبر تمهيداً للجمعة العظيمة.

وقال المرتل عادل توماس، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة، لـ"الدستور"، إن قداس خميس العهد هو تمهيد للجمعة العظيمة لأن المسيح قال لتلاميذه “خذوا كلوا هذا جسدي واشربوا هذا هو دمي وسفكهما فعلياً على الصليب في صبيحة الجمعة العظيمة".

وأضاف أنه أقصر قداس في العام كله والسبب في ذلك هو أنه يتضمن العديد من المتغيرات فمثلا هناك العديد من الأمور التي تحف من قلب القداس الطبيعي مثل لحن يارب ارحم الذي يقال في بداية رفع الحمل ولحن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل به.

بالاضافة الى صلاة الصلا وصلاة المجمع كاملين لانه لم يكن هناك صلحا قد حدث بين السماء والارض وبناء على ذلك فلا يوجد قديسين بعد، كمان ان ذلك القداس يعتمد على الافعال التسعة التي اسس المسيح القداس من خلالها وهي انهع اخد الخبز وكسر وشكر واعطي تلاميذه لياكلوا واخد الكاس وذاق وبارك واعطي تلاميذه ليشربوا فخرجوا فرحين وتلك الافعال هي الواردة بين نصوص الانجيل.

وأشار إلى أنه في نهاية القداس لا يقال لحن التوزيع الذي هو مزمور سبحوار الله اخر مزامير الانجيل والملحن بالنغمات القبطية ولكن تمم طقوس الساعة الحادية عشر من البصخة المقدسة من يوم الخميس الكبير الذي هو خميس العهد.