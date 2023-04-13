الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص من بينهم طالب فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة شمال المحافظة ، بسبب انفجار الإطار، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طالب، وتم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8276 ع ه ا، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من مركز طهطا بسوهاج وهم: ماريو بطرس 21 عاما، محمد سيد 22 عاما، مينا رأفت 29 عاما، جرجس رزق21 عاما، مريم ثروت 22 عاما، أبانوب تواضروس 22 عاما، وشنودة ثروت 30 عاما.

 

تم نقل المصابين إلي مستشفى مغاغة العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وانتقل رجال المرور لموقع الحادث لرفع آثاره ومعرفة ملابساته، وتم التحفظ علي السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة.

المنيا إصابة 7 أشخاص إنقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي من بينهم طالب أمام قرية برطباط بمغاغة مستشفي مغاغة المركزي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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