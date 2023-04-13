رفع 65 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية، بجانب حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وتمكنت من رفع 65 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإيقاف مخالفة بناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حى غرب مدينة المنيا قام بقيادة مصطفى الدبيكى نائب رئيس مركز ومدينه المنيا وبلال طه رئيس الحى، ومساعديه محمد حسين ومحمد رشدي، وفنين الإشغال، بحملة مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائى.

وأسفرت الحملة على إيقاف أعمال مخالفة للقانون لفك شدة خشبية لصب سقف دور تانى علوي، بدون ترخيص بمساحة ٦٠ مترًا، وتم التعامل الفورى معها وتم التحفظ على مواد البناء ،وإحالة المخالف للنيابة العامة لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون.

كما واصل قسم البيئة بالحى أعماله المكثفة وقام برفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأورقة الحى وبطريق “مصر - أسوان” وطريق “تله وشلبى”، ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان واصل أعماله المكثفة، حيث تم رفع ما يقرب من٣٥ طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية وبطريق “مصر- أسوان” الزراعى، أمام قرية ماقوسة والمحولات والبربخ والشوارع بعزبة الجارحى، ومدخل كدوان قبلى وبحرى بماقوسة والمسطح الاخضر وطريق “مصر -أسوان”، أمام قرية الحواصلية، وتم تحرير ١٥ محضر متنوع أشغال وبيئة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا