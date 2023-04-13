الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن بالجيزة يكرم حفظة القرآن بالشوبك الغربى بالبدرشين

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

شهدت قرية الشوبك الغربي بمركز البدرشين، ختام فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم بتكريم ٣٠ طفلًا حصدوا المراكز الأولى بالمسابقة التي أقيمت برعاية النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وأشرف عليها نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وجاءت المسابقة استمرارًا للجهود الخدمية والمجتمعية لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

وانطلقت المسابقة مع بداية شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية مضمار الخير، وتم تقسيم المتسابقين لثلاثة فئات الأولى حفظة القرآن بالكامل، والثانية لحفظة ١٥ جزءًا من كتاب الله، والفئة الثالثة ضمت حفظة ٨ أجزاء من القرآن الكريم.

وفي ختام المسابقة، تم تكريم عدد ٣٠ متسابقًا عن الفئات الثلاثة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات الموضوعة من قِبل اللجنة المشرفة على المسابقة من علماء الأزهر الشريف، وتم منحهم جوائز مالية وهدايا عينية تقديرًا لتفوقهم في حفظ القرآن الكريم، وسط فرحة كبيرة من الأطفال وأولياء أمورهم.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تهم الشعب المصري بمختلف طبقاته واهتماماته في كافة المجالات. 

على جانب آخر، كانت قد شهدت أرض نقابة المعلمين بالجزيرة ختام الدورة الرمضانية على مستوى محافظة الجيزة، وذلك بحضور النائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائبة الدكتورة ماجده البكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب والأمين المساعد للتعليم بالحزب، والنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب السابق المندوه الحسيني أمين مساعد التعليم بالأمانة المركزية للحزب، والدكتور خالد حجازي أمين التعليم والبحث العلمي للحزب بمحافظة الجيزة، وقيادات الحزب والتربية والتعليم بالجيزة.

الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الدولة المصرية الشعب المصري القرآن الكريم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أمين حزب مستقبل وطن بداية شهر رمضان المبارك بمحافظة الجيزة

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13-4-2023

عماد الدين حسين: وجود حياة حزبية قوية حمى المجتمع من الجماعات المتطرفة

أنشيلوتى: كان بالإمكان تقديم الأفضل رغم الانتصار

سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم الخميس 13-4-2023

اليابان توقع عقودًا لتطوير صواريخ بعيدة المدى بنحو 3 مليارات دولار

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان