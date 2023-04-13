مستقبل وطن بالجيزة يكرم حفظة القرآن بالشوبك الغربى بالبدرشين

شهدت قرية الشوبك الغربي بمركز البدرشين، ختام فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم بتكريم ٣٠ طفلًا حصدوا المراكز الأولى بالمسابقة التي أقيمت برعاية النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وأشرف عليها نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وجاءت المسابقة استمرارًا للجهود الخدمية والمجتمعية لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

وانطلقت المسابقة مع بداية شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية مضمار الخير، وتم تقسيم المتسابقين لثلاثة فئات الأولى حفظة القرآن بالكامل، والثانية لحفظة ١٥ جزءًا من كتاب الله، والفئة الثالثة ضمت حفظة ٨ أجزاء من القرآن الكريم.

وفي ختام المسابقة، تم تكريم عدد ٣٠ متسابقًا عن الفئات الثلاثة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات الموضوعة من قِبل اللجنة المشرفة على المسابقة من علماء الأزهر الشريف، وتم منحهم جوائز مالية وهدايا عينية تقديرًا لتفوقهم في حفظ القرآن الكريم، وسط فرحة كبيرة من الأطفال وأولياء أمورهم.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تهم الشعب المصري بمختلف طبقاته واهتماماته في كافة المجالات.

على جانب آخر، كانت قد شهدت أرض نقابة المعلمين بالجزيرة ختام الدورة الرمضانية على مستوى محافظة الجيزة، وذلك بحضور النائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائبة الدكتورة ماجده البكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب والأمين المساعد للتعليم بالحزب، والنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب السابق المندوه الحسيني أمين مساعد التعليم بالأمانة المركزية للحزب، والدكتور خالد حجازي أمين التعليم والبحث العلمي للحزب بمحافظة الجيزة، وقيادات الحزب والتربية والتعليم بالجيزة.