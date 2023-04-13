الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصّاص: بين مصر والإمارات تنسيق دائم تشهده العديد من الملفات

الكاتب الصحفي أكرم
الكاتب الصحفي أكرم القصّاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات قوية، لافتا إلى أن هناك تنسيق دائم سواء في العلاقات الثنائية المباشرة، فيما يتعلق بالاستثمارات، الاقتصاد، التعاون الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق في القضايا السياسية. 

 

وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنطقة العربية تشهد تطورات في الكثير من الملفات، لافتا إلى أن هناك تنسيق كبير وشبه تطابق في وجهات النظر  بين الإمارات العربية المتحدة وبين الدولة المصرية. 

 

وأوضح القصاص، أن العلاقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد هي علاقة قوية منذ زمن، كما أنها علاقة مستمرة، ويوجد تنسيق دائم.

 

وأشار إلى أن هناك علاقة ثنائية في التعاون الاقتصادي، بالاضافة إلى الملف السوري، الملف الليبي، ملف اليمن.

 

وأكد أن الهدف الأساسي للإمارات ومصر هو تصفير الصراعات، ودعم العلاقات العربية العربية، بأن تتواجد مواقف عربية تمثل فعل وليس مجرد رد فعل. 

 

وبين أن العالم يشهد تحولات درامية ضخمة جدا حيال الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المختلفة في اعادة ترتيبات التحالفات الدولية فيما يتعلق بالاقتصاد، والأزمة الاقتصادية وكيفية مواجهتها عالميا.

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أكرم القصّاص: بين مصر والإمارات تنسيق دائم تشهده العديد من الملفات

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