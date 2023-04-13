بيراميدز يعلن انتهاء موسم أسامة جلال بسبب الإصابة

أعلن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، انتهاء موسم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة نهائي كأس مصر.

وكان بيراميدز قد خسر أمام الأهلي بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.

وكشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز في تصريحات رسمية، عن تعرض أسامة جلال لإصابة بالغة، وعقب خضوعه للفحص الطبي تبين معاناة اللاعب من قطع في وتر العضلة الضامة.

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها مدافع بيراميدز ستجبره للغياب عن الملاعب قرابة 3 أشهر، وبالتالي غيابه عن المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم.

جدير بالذكر، أن بيراميدز كان قد أعلن من قبل انتهاء موسم عبد الله السعيد قائد الفريق بعد إصابته في مباراة النهائي بجزع في الركبة وغيابه لمدة شهرين.