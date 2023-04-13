الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يعلن انتهاء موسم أسامة جلال بسبب الإصابة

أسامة جلال
أسامة جلال

أعلن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، انتهاء موسم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة نهائي كأس مصر.

وكان بيراميدز قد خسر أمام الأهلي بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.

وكشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز في تصريحات رسمية، عن تعرض أسامة جلال لإصابة بالغة، وعقب خضوعه للفحص الطبي تبين معاناة اللاعب من قطع في وتر العضلة الضامة.

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها مدافع بيراميدز ستجبره للغياب عن الملاعب قرابة 3 أشهر، وبالتالي غيابه عن المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم.

جدير بالذكر، أن بيراميدز كان قد أعلن من قبل انتهاء موسم عبد الله السعيد قائد الفريق بعد إصابته في مباراة النهائي بجزع في الركبة وغيابه لمدة شهرين.

الاهلى هاني سعيد بيراميدز أسامة جلال إصابة أسامة جلال نهائى كاس مصر

الأكثر قراءة

سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم الخميس 13-4-2023

"حرب".. تفاصيل مثيرة فى الحلقة الأولى من المسلسل الرمضانى

"أهلا رمضان" طوق النجاة لأهالى الوادى الجديد فى العيد

سامح السيد: قرار توريد الذرة الصفراء للتموين يساهم فى ضبط السوق

بوتين: روسيا تصدرت العالم بإطلاق 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح

فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تناقش ملفى التصالح والمتغيرات المكانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان