أمير طعيمة يطالب منتقدي منى زكي بالاعتذار: "حد منكم اتأسف لها"؟

طالب الشاعر الغنائي أمير طعيمة الجمهور بالاعتذار للفنانة منى زكي بعد الهجوم الكاسح عن دورها في المسلسل الرمضاني “تحت الوصاية”.

وتساءل طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:"هل فيه حد من اللّي هاجموا منى زكي قبل عرض المسلسل اعتذر لها؟ هل فيه حد قال أنا اتسرّعت والمسلسل ما بيهاجمش الحجاب، وإنه طلع ضرورة درامية بتعكس شكل البنت الشعبية البسيطة اللي بنشوفها كل يوم، وإن الشقا اللي كان على وشها في البوستر ده له صلة بمآساتها في المسلسل؟"

وتابع "حد اتأسف أنه هاجم عمل فني محترم هيؤدي أجلا أو عاجلا إلى تغيير قوانين عفى عليها الزمن بتظلم المرأة؟ حد من اللّي عنده جذور تشدد مقيتة و بيفترض إن الفنان ده كافر ووظيفته هدم المجتمع طلع وسقّف لصناع العمل على وعيهم وحرفيتهم واهتمامهم بتقديم فن هادف يسعى لتغيير المجتمع للأفضل؟ الإجابة: لا".

اختتم الشاعر الغنائي منشوره قائلاً:"محدش هيعتذر ولا هيرد للناس دي حقها، لأن إحنا بقينا فاضيين للشتيمة و الهجوم على الناس وتعويض عقد النقص اللّي عندنا بمهاجمة ناس ناجحة ومؤثرة.. برافو كل صناع العمل من كبيركم لصغيركم، ولا عزاء للي في قلوبهم مرض".

◘ يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرا

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.

إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

إعادة 2: الساعة 8:30 صباحا.

إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "دبي"

عرض أول: 8 مساء

إعادة أولى: 6 صباحا

إعادة ثانية: 1:30 مساء

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "الرشيد"

عرض أول: 8 مساء

إعادة: 2 صباحا