الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 21 من مسلسل ضرب نار.. مهرة تنقذ شقيقها من داخل وكر المخدرات

أحمد العوضي
أحمد العوضي

استكملت أحداث الحلقة من ٢١ من مسلسل “ضرب نار”، للنجميين أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية “جابر الكوماندا”، وياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية “مهرة”، بمشكلة كبيرة بين مهرة وصديقتها سحر التي تجسد شخصيتها مها نصار، بعدما علمت أنها تقوم بنقل كل أخبارها لزوجها زيدان، الذي يجسد شخصيه ماجد المصري،  وهو ما يجعلها تقوم بطردها من العمل. 

وتستكمل الأحداث بحوار ناري بين مهرة وسحر، خاصة وأنها كانت تقف بجوارها دائما وعينتها رئيسة على المصنع التي أصبحت تمتلكه؛ إلا أن ذلك لم يجعلها تقف بجوارها وقامت بسرد كل أسرارها لزيدان، وهو الأمر جعلها تقوم بطردها.

وتتواصل الأحداث بمعرفة مهرة المكان، الذي يقوم شقيقها طارق ـحمد العزي، بشراء المخدرات منه، حيث قامت بدخول مكان شراءه للمخدرات واخذ شقيقها منه، وهو الأمر الذي يجعله مستاء من هذا التصرف.

من جانب آخر يقوم العوضي باستكمال عمله في تجارة السلاح، حيث قام بعملية جديدة نال منها مبالغ خيالية، ليصبح أقوى وأغنى بكثير.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.


كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.
 

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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