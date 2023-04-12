التعادل السلبي يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر سيراميكا كليوباترا فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 23 بعدما استقبل جابرييل شيكودي تمريرة من أحمد رمضان بيكهام لينفرد بالحارس عماد السيد قبل أن يسدد الكرة لكن حارس الداخلية أبعدها ببراعة.

وعلى الرغم من سيطرة فريق سيراميكا كليوباترا على أغلب فترات المباراة، لكنه فشل في تسجيل أي أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع فريق الداخلية رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.