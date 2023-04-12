الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بقنا

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه وأصيب شاب، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق الدهسة في العركى، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق الدهسة في العركي بمركز فرشوط، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة شاب.

وبعد الفحص تبين مصرع سيد محمود السيد، يبلغ من العمر 47 عامًا، وإصابة عبد الرحمن أبوالحمد صابر، يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قرية العركى بفرشوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

كان قد أصيب 7 أشخاص إصابات خفيفة بينهم 5 رفضوا النقل للمستشفى، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على الطريق الزراعي بمدخل قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع ب9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

استخراج أخطرت النيابة البداية الترعة التحقيق

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