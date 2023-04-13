دعاء 22 رمضان اليوم الخميس 13-4-2023

يهتم المسلمون بترديد دعاء رمضان طوال فترة الصيام وفي أوقات السحر، فللصائم دعاء لا يرد كما ورد في السنة النبوية، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن دعاء رمضان مكتوب، وهو ما تعرضه "الدستور" في التقرير التالي.

دعاء 22 رمضان

"اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، اللهم ارزقني محبة الناس، و سخرني لمساعدة خلقك، و اجعلني دائمًا عند حسن الظن بي".

دعاء 22 رمضان: "اَللَّهُمَّ اجعلنا ممّن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دُعاؤهم فأجبته، اَللَّهُمَّ ارزقنا نعم يعجز عن شكرها ألستنا، ولا تبتلينا بلاءً يعجز عنه صبرنا".

دعاء 22 رمضان: "اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْني فيهِ مِنَ الْفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُقَرَّبينَ اِلَيْكَ، بِإِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالِبينَ".

"اللهم إنك تعلم مانحن فيه وما نطلبه ونرتجيه فيسر لنا يارب العالمين".

دعاء اليوم الثاني والعشرون من رمضان

"اللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأَداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ".

"اللهم انفعنا وعلمنا وارفعنا بالقرآن واجمعنا على الإيمان يارب العالمين"

"اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات".

"اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليًا ونصيرًا، وكن لنا معينًا ومجيرًا، إنك كنت بنا بصيرًا".