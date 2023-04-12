"كلام في السياسة".. إسلام عفيفي: هدف الحوار الوطني إيصال صوتنا واحترام رأي الآخر

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن المحور الاقتصادي سيطغى على الحوار الوطني، فإنه الأهم لأن القضايا الاقتصادية أصبحت أخطر ما يكون، مشيرًا إلى أن هناك ظواهر اجتماعية تستحق التوقف عليها ودراستها ونحتاج لإعادة تشريح للمجتمع المصري وإعادة فهمه تحديدًا الشباب.

نحتاج لاستيعاب كل الشباب والاستماع لأصواتهم

وأضاف خلال حلقة برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أخشى أن نكون نتحدث في قضايا والشباب يتحدثون في أخرى وسياقات أخرى"، مشيرًا إلى أنه بعد 2011، أصبح هناك شباب بفكر مختلف ونحتاج لاستيعابهم، والاستماع لأصواتهم وممارستهم الحرية بمعناها المسئول.

وتابع، أن هدف الحوار أن نوصل صوتنا العاقل بطريقة تحترم رأي الآخر والجميع يتحدث بأرضية مشتركة هذا ما نريده من الحوار الوطني، مؤكدًا أنه لابد من احتواء الشباب وأفكارهم.