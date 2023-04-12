الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كلام في السياسة".."العدل": الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يعطي ثقة للمواطن

عبدالمنعم إمام
عبدالمنعم إمام

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن المواطن المصري لديه خوف وقلقل من المستقبل، وهو مبرر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وأن مصر مرت بثورتين وكورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه يرى أن أهم شيء منوط به الحوار الوطني هو إرسال رسالة طمأنة للمواطنين للمستقبل.

الناس تحمل الحوار الوطني مسئولية كبرى

وأضاف خلال حلقة برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الناس تحمل الحوار الوطني مسئولية كبرى، في أن يضع مبادئ الاتفاق على الأسس، حيث أعلن رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية العام الماضي عن ملامح الجمهورية الجديدة وهي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهي تعريفات ثابتة يعرفها رئيس الجمهورية ويقصدها.

وتابع إمام أنه حتى يتفاعل المواطن سياسيا لابد أن يعاد النظر في قانون الأحزاب الموجود منذ السبعينات دون تعديلات جوهرية، الأمر الثاني أن الأحزاب هي الوسيط بين المواطن والحكومة، وهي التي تنقل حجم المجهود الحكومي للشارع، فيجب أن يكون هناك توجيه حكومي للتعاون مع الأحزاب، وتهيئة البيئة الحزبية وفكرة الوصول للجماهير.

وأشار إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يعطي ثقة للمواطن في صندوق الانتخابات والنتائج، لأن المواطن المصري ينظر للقضاء نظرة تقدير كبيرة، وهنا دور الحوار الوطني في تهيئة المواطن للانتخابات، والظهور الإعلامي للأحزاب والحديث مع المواطن.

حزب العدل الإشراف القضائي يعطي ثقة للمواطن الظروف الاقتصادية العالمية الحوار الوطنى

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