رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في توزيع وجبات إفطار لأهالي قري ريف المنتزة

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فى توزيع وجبات إفطار وشنط رمضانية لأهالي لإحدي قري ريف المنتزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «إحنا الخير» الخيرية، وبحضور الدكتورة وفاء السحلى منسق القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، فى إطار الدور المجتمعى لجامعة الإسكندرية.

وثمن رئيس الجامعة هذه المبادرة وأهدافها المجتمعية النبيلة كمبادرة تكافلية تدعم فئات مختلفة من المواطنين الأكثر احتباجًا ، وقدم الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة.

كما شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين الذي نظمته إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، بهدف زيادة الروابط الإجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد محارب الملحق الثقافي لسفارة دولة الكويت بالإسكندرية، والدكتور عبد الله الحرحشة المستشار الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، والقنصل دكتور رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، ومحمد حماد مسئول الشئون الثقافية بالقنصلية الفلسطينية، وخيرى عبد الله مسئول العشرون التعليمية بالسفارة الماليزية، وحسنيم بن هاشم مدير مؤسسة مارا، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وممثلي عدد من السفارات، وعدد 180 طالب وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية من مختلف الجنسيات العربية والأسيوية والإفريقية.

رحب الدكتورعبد العزيز قنصوه خلال الحفل بجميع الحاضرين، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل سنوياً تماشياً مع مبادرة ادرس فى مصر التى أطلقتها وزارة التعليم العالي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، مما يترك انطباعاً طيباً في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.



تضمن اللقاء إلتقاط الصور التذكارية، وجلسة تعارف بين الطلاب، كما أثنى على تنظيم ذلك اللقاء الذي يقرب بين الثقافات المختلفة ويساعد علي دمج وتقارب الثقافات المختلفة للطلاب والثقافة المصرية.

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