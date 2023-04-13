سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم الخميس 13-4-2023

واصلت أسعار الدواجن استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس22 رمضان ، واستقر سعر الفرخ البيضاء عند 71 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، فيما استقرت أيضًا اسعار البيض في المزارع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 71 جنيه .

سعر الدواجن امهات بيضاء 52 جنيه .

سعر الدواجن الساسو 83 جنيه

سعر الدواجن بياض أحمر أرضي 60 جنيه

سعر الفراخ البلدي 115 جنيه .

وارتفعت أسعار الدواجن في شهر مارس بنسبة 91.5 %حسب تقرير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رغم سعى الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار على هذا النحو.

واتجهت الحكومة إلى زيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، مع الإفراج عن شحنات الذرة والصويا، وبما يسهم في انفراجة ووفرة في مستلزمات الأعلاف.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض 7 جنيه

كتكوت ساسو 7جنيه

كتكوت بلدي 4.40 جنيه

كتكوت سمان أسمر 4 جنيه

كتكوت أبيض شركات 12 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 4.25 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيه

كتكوت ساسو بيور 11 جنيه

كتكوت هجين 6 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

أسعار البيض اليوم

يبلغ عدد المربين للدواجن في مصر وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة،واستطاعت مصر تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن التي تأثرت مع البيض بأزمة التضخم التي تعاني منها مصر، وجاءت اسعار البيض خلال تعاملات اليوم الخميس كالتالي: