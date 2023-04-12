الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجامع الأزهر يطلق ثانى مبادراته فى العشر الأواخر تحت شعار «فى أعيننا»

جامع الأزهر
جامع الأزهر

أطلق الجامع الأزهر اليوم الموافق ٢١ من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤ هجريا، وفي الليلة الثانية من العشر الأواخر؛ مبادرته الثانية تحت شعار «في أعيننا»، تشجيعا لضيوف الرحمن من أصحاب الهمم الذين يتوافدون -وسط الزحام- إلى رحاب الجامع الأزهر لأداء الصلوات في هذه الليالي المباركة.

ويهدف "الجامع" عبر مبادرته الثانية "في أعيننا"؛ إدخال السرور إلى قلوب المصلين من ذوي الهمم والبصيرة، حيث تستهدف المبادرة مساندتهم ودعمهم في مختلف التجمعات، وذلك من خلال استقبالهم واصطحابهم منذ دخولهم الجامع وتوفير كل سبل المساعدة والراحة لهم.

وقال محمد وهبة، أحد رواد الجامع من أصحاب الهمم، تعليقا على المبادرة، إن المبادرة شعور راق وجميل من الجامع الأزهر تجاه أصحاب الهمم، وأتمنى انتشارها في كل المساجد، أما عن الجامع الأزهر فأنا أحبه منذ الصغر، وأهوى المجىء إليه كثيرا، و لم تمنعني ظروفي ولا بُعد المسافات من إحياء العشر الأواخر من رمضان في الجامع الذي تربيت بين أعمدته و أروقته، مختتما: أتمنى أن أقابل فضيلة الإمام الطيب وأن أُقبل يديه.

و"في أعيننا" هو اسم المبادرة التي أطلقها الجامع الأزهر، لحث الناس ولفت انتباههم للتعاون مع أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات، الذين لم تمنعهم ظروفهم من الحضور لإقامة الصلاة بالجامع الأزهر رغم الزحام والمشقة، حبا في الأزهر الشريف.

ويطلق الجامع الأزهر عشر مبادرات تزامنا مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بواقع مبادرة في كل ليلة، وتدور المبادرات حول نشر الفضائل والمعاني الإنسانية السامية، وتشجيع الناس على مواصلة العبادة و التراحم والتكافل وغيرها من الأمور التي عظمها الإسلام ودعا لنشرها. 

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين).

أصحاب الهمم الجامع الأزهر العشر الأواخر في أعيننا ضيوف الرحمن

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