وكيل أوقاف الغربية: صلاة العيد ستقام في جميع مساجد الكبيرة

قال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة داخل المراكز والقري، إلي جانب بعض الساحات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

مؤكدًا أن إقامة صلاة العيد بالساحات العامة سيكون وفق ترتيب كل إدارة تابعة للمديرية، مع القري التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة والأمن في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد، موضحًا أنه يتفهم إصرار الجميع علي معرفة أماكن الصلاة منذ الآن حيث تحرص الأسر والعائلات على الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة.

وأضاف خضر، في تصريح خاص لـ “الدستور”، أن الساحات ستشهد تخصيص مكان للسيدات ومكان مخصص في ساحات العيد للأطفال وصغار السن الذي يريدون المشاركة في الصلاة، موجهًا حديثه إلي إن أي شخص يفضل اصطحاب أبنائه لأداء الصلاة يمكنه ذلك، لافتًا، إلى أن صلاة العيد سنة وليست فرض، ولكن لو كان هناك طفل سيتضرر من الزحام او التدافع، فإن حماية الابن والحفاظ عليه أولى من الحفاظ على النافلة.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد صلاة العيد الفطر 2023 في محافظة الغربية سيكون في تمام الساعة 5:48 صباحا، ويحرص مئات الآلاف من المواطنين من الشباب والأطفال والكبار والرجال والسيدات على الذهاب مبكراً إلى ساحات صلاة العيد من أجل حجز أماكن لأداء الصلاة، داخل المساجد والساحات التي تم تجهيزها لاستقبال المصلين.

وتشهد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الغربية، بمختلف المدن والمراكز والقرى زحامًا من المواطنين الذين يحرصون على اصطحاب أسرهم معهم في صلاة عيد الفطر 2023، من أجل الاستمتاع بالوقت الذي يعقب انتهاء الصلاة، والذي دائما يشهد إطلاق البلالاين في الهواء وتهنئة بعضهم البعض بمناسبة عيد الفطر