بالصور.. «تي شيرت جعفر العمدة» يغزو أسواق الفيوم

شهدت شوارع وأسواق محافظة الفيوم، انتشار بيع «تي شيرت» مطبوع عليه صورة الممثل محمد رمضان في مسلسل «جعفر العمدة».

ولاقي الـ«تي شيرت» انتشار واسع وأقبال كبيرعلى شرائها من قبل مواطني مدينة الفيوم، وسط حالة من الفرحة تدل على مدى تفاعلهم مع المسلسل.

وقال محمد عيد، أحد بائعي الملابس بمدينة الفيوم، إن نظراً لجماهيرية المسلسل وحرص المواطنين على مشاهدته، تم استغلال الشعبية التي وصل إليها بين الشباب ،قمنا بطباعة صورة القناة على تيشرتات والتي لاقت إعجاب الكثير، حيث يبلغ سعر التيشرت 120جنيه مصري .

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة المصرية الأولى تعليقات بعض الفنانين على أعمالهم في دراما رمضان 2023.

حيث أشار البرنامج إلى تعليق النجمة هالة صدقي على شخصية وصيفة التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث أكدت أن شخصيتها في العمل تعتبر من أفضل الشخصيات التي قدمتها في مشوارها الفني وتمثل عمود البيت.

وأوضحت أن الشخصية تحمل تطورات كبيرة في الأحداث، بالإضافة إلى طابعها الكوميدي، مؤكدة أن أحداث المسلسل مليئة بالمفاجآت.

كما استعرض البرنامج تعليق الفنانة إيمان العاصي على دور دلال في مسلسل "جعفر العمدة"، والتي أكدت أنها قدمت أدوارًا متنوعة خلال مشوارها، وشخصيتها في المسلسل تحمل الطابع الشعبي.



